Sentimento de Neymar é esperança do Santos em negociação por renovação

Junho será decisivo para o Santos. O clube negocia a renovação contratual de Neymar. O atual vínculo se encerra no final do mês e as conversas pela extensão já estão rolando. O presidente Marcelo Teixeira está dialogando com o estafe do meia-atacante e crê em um final feliz.

O mandatário acredita que o sentimento do camisa 10 pelo Alvinegro Praiano possa ajudar. Ele revelou que o jogador de 33 anos chegou a receber propostas financeiramente melhores no começo do ano, mas o coração falou mais alto.

Além disso, Teixeira entende que Neymar não tem muitas rotas alternativas. Para ele, o mercado está estreito.

"As conversas que estamos tendo são muito abertas. Acho uma possibilidade quase que nula (jogar em outro clube do Brasil). Existem interessados no mercado internacional? Claro que sim. Mas a decisão dele votar ao Brasil já demonstra ao Santos que o aspecto financeiro é secundário perante as propostas. Eu sei das propostas que ele tinha. Se ele está no Brasil hoje, essas propostas foram recusadas", disse o cartola ao SporTV.

"O Neymar quer jogar, se recuperar, jogar da forma como ele já jogou. Da maneira como o Santos e o Brasil precisam. Isso é nítido. Acredito que se você avaliar as propostas de clubes do exterior, ele passou pela Arábia e acho que não voltaria para lá. Vão se limitando os clubes que podem mexer com ele. A partir do momento que você tiver uma questão financeira maior ao que ele pode ter aqui, acho que não é a decisão principal. Acho que a decisão principal é o sentimento, o coração dele. Com isso, a tendência é que ele fique no Santos", completou.

Desde que voltou para o Peixe, no final de janeiro, Neymar disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, somou três gols, três assistências e duas lesões musculares.

A última aparição de Neymar foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Caso não renove, esse será o seu último jogo com a camisa santista.

A decisão de renovar ou não deve ser tomada apenas entre o final de junho e começo de julho.