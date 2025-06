Seleção de Ancelotti sofreu com 'buraco' no setor de criação; PVC explica

A seleção brasileira foi coesa defensivamente, mas deixou um "buraco" no setor de criação na estreia de Carlo Ancelotti, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

A seleção estava espaçada no ataque, mas defensivamente não estava, estava muito coesa. Defensivamente, estava coeso e por isso o Ancelotti falou que estava firme defensivamente.

Ofensivamente, aí muda o cenário, aí teve um buraco. Se você vai trocar o Estêvão pelo Raphinha, o Raphinha entra na ponta-direita, mas é possível puxar o Raphinha pra dentro — quando perder a bola, ele volta pela direita. Mas esse espaço [central] de criação alguém precisa ocupar: ou o Gerson chegando, ou o Bruno Guimarães chegando, ou o Raphinha entrando. Isso precisa ocupar.

Ofensivamente, tem muito ajuste para fazer. Defensivamente, estava coeso.

Apesar da dificuldade de criação da equipe, Ancelotti se mostrou sereno e tranquilo em seu primeiro jogo como técnico da seleção.

Após o empate contra o Equador, ele elogiou a organização defensiva da seleção (que vinha tomando muitos gols nos últimos jogos) e admitiu que faltou mais "no último terço".

