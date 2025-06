Seleção brilhante com esses jogadores Ancelotti não vai fazer, diz Arnaldo

A um ano da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti não vai fazer a seleção jogar de forma brilhante com a geração de jogadores que tem à disposição, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Segundo ele, a missão do técnico italiano é montar uma seleção que possa competir com os gigantes europeus, que hoje contam com mais talento à disposição, pelo Mundial.

Quando a gente assiste à Liga das Nações, está claro e evidente que as seleções têm sobretudo na parte criativa melhores jogadores que a seleção brasileira. Isso é incontestável se você analisa França, Espanha e Portugal, na parte criativa e na definição — eles têm melhores jogadores, simples assim.

Para funcionar melhor do meio para frente, será necessário mais jogo coletivo. Não vejo surgir jogadores em um ano capazes de subir muito o nível técnico da seleção brasileira. O que Ancelotti pode fazer é dar uma cara competitiva à seleção para tentar em um mês ganhar dos adversários -- não vai ser brilhante. Em 94 não foi, e a gente ganhou a Copa do Mundo.

Arnaldo Ribeiro

Na avaliação do colunista, o Brasil fez ofensivamente um jogo ruim no empate sem gols contra o Equador, que tem a melhor defesa das Eliminatórias.

Para Arnaldo, a boa notícia veio do sistema defensivo.

O Equador tomou cinco gols em 15 partidas, menos que a Argentina nas Eliminatórias. Não é fácil fazer gol no Equador, a dupla de zaga do Equador tem um do PSG e outro do Bayern Leverkusen e consegue ser hoje mais consistente que a dupla de zaga da seleção. Por isso, destaco o Alex, que foi a grande surpresa do jogo.

Da parte criativa, talvez a gente esteja esperando uma coisa que essa geração não é capaz de nos conceder, ainda mais com o time desfalcado. O Brasil não tinha Raphinha, Rodrygo e outros jogadores importantes. E talvez o Raphinha seja o melhor jogador brasileiro em atividade hoje lá fora.

Arnaldo Ribeiro

Após sua estreia como técnico da seleção, Ancelotti destacou a evolução do sistema defensivo e admitiu que o time precisa evoluir no "último terço".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra