Seleção brasileira ainda está na 1ª prateleira? Alicia e Milly debatem

No mesmo dia - ontem (5) -, Espanha e França protagonizaram um jogo grandioso na semifinal da Liga das Nações, enquanto Equador e Brasil empataram sem gols em uma partida com poucas emoções, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa. No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein responderam se a seleção brasileira ainda pode ser considerada uma das melhores do mundo.

As colunistas concordaram que não, mas divergiram sobre o momento em que a Amarelinha perdeu espaço entre as melhores seleções nacionais.

Alicia: Problema de geração e trabalho na base

Tem uma questão geracional, a qualidade dos jogadores. Se a gente olhar para a nossa última seleção campeã do mundo, em 2002, a gente tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Essa qualidade de jogadores, a gente não vai ter toda geração, e não tem nessa geração.

Outra coisa é que o futebol europeu nivelou por cima. Hoje, pelo trabalho nas seleções de base, pela maneira com que esses jogadores são encontrados e trabalhados desde cedo, você produz uma quantidade de jogadores jovens já capazes de atuar em alto nível, basta ver Lamine Yamal, Nico Williams, [...] Doué, vários jogadores jovens.

Alicia Klein

Milly: Brasil abriu mão da própria identidade nos anos 1980

[O Brasil deixou a primeira prateleira] em 1986, quando a segunda seleção do Telê continuou jogando bonito e perdeu. Em 1982 e em 1986 o Brasil jogou muita bola, é o time dos sonhos de muita gente até hoje, mas perdeu.

Ali, a decisão política foi tomada: não adianta jogar bonito e perder, vamos jogar feio e ganhar. Ninguém pensou que haveria a possibilidade de jogar feio e perder, que é onde a gente se encontra agora.

Milly Lacombe

