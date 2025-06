São Paulo lança camisa de mangas longas em homenagem ao Mundial de 2005

O São Paulo e a New Balance lançaram hoje novos modelos de camisa de manga longa. Os trajes remetem a 2005, quando o Tricolor conquistou o mundo.

Veja detalhes

A iniciativa segue as comemorações dos 20 anos do título do Mundial de Clubes, conquistado após vitória sobre o Liverpool no Japão.

Os modelos foram produzidos tanto em versão mandante quanto visitante e fazem parte da linha casual da New Balance.

A camisa "número 1" tem um detalhe especial na parte de trás da gola, com um 26:03 estampado. O símbolo é, na verdade, o minuto exato do gol de Mineiro, que deu a vitória ao São Paulo sobre os ingleses.

Já a versão de visitante traz manga totalmente vermelha e detalhes em dourado na gola como destaques. O formato mantém a tradição das listras na parte frontal.

Os dois modelos já estão à venda tanto na SAO Store quanto no e-commerce da New Balance. O valor sugerido é de R$ 369,99.