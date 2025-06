Santos lidera crescimento nas redes sociais pelo quinto mês seguido

O Santos segue crescendo nas redes sociais. O IBOPE Repucom divulgou os dados do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros e apontou o Peixe na liderança pelo quinto mês consecutivo, com 24,4 milhões de fãs.

O clube liderou o crescimento entre os clubes brasileiros, com um acréscimo de 243 mil novas adesões em suas redes sociais, e também encabeçou os ganhos no TikTok com 200 mil novos seguidores na plataforma, o que representa 82% de seu resultado mensal. No Instagram, o clube arrecadou 44 mil novas inscrições.

No Tik Tok, o Alvinegro Praiano chegou a 6,8 milhões de fãs, abrindo mais de 1 milhão de diferença para o Corinthians, com 5,7 mi, e 2 milhões para o Palmeiras, com 4,8 mi. Nesta plataforma, quem lidera é o Flamengo, com 9,4 milhões.

"Desde que bem trabalhado, o bom alcance das nossas redes sociais é fundamental para a visibilidade e exposição do clube. Estamos investindo nessa área desde o início da gestão, pois sabemos o quanto é importante apresentarmos grandes números nas mídias, principalmente pensando em oportunidades comerciais", disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Quanto aos outros clubes, o Flamengo se destaca no Instagram, onde somou 108 mil novos seguidores, o maior resultado da plataforma no mês, seguido pelo TikTok com 100 mil e YouTube com 40 mil. Já o Corinthians conquistou o terceiro maior crescimento de maio, somando 208 mil novos inscritos. O TikTok foi a plataforma em que o Timão mais se destacou, com 100 mil novas adesões.

O Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, obteve o quarto maior resultado do mês, com cerca de 147 mil novos seguidores. O maior ganho da Raposa foi no TikTok, com 100 mil novos inscritos, o maior resultado do ano para o clube na plataforma, um crescimento de 8% em sua base digital no TikTok apenas em maio.

O Remo, atual campeão paraense, fez sua estreia entre os melhores resultados mensais ao somar 64 mil novas inscrições. Este foi o segundo maior resultado do clube na série histórica do estudo, atrás apenas de abril de 2023, quando o clube contabilizou 78 mil de novos inscritos. O Instagram foi responsável por 63% de todo desempenho do Leão Azul no último mês, com 41 mil novos inscritos.

Por fim, o Avaí atingiu a marca de 1 milhão de inscrições no total de seus perfis oficiais e se torna o 29º clube de futebol brasileiro a contar com um base digital superior a 1 milhão de inscrições em suas mídias digitais.

Veja o ranking geral



1 - Flamengo: 62,796 milhões



2 - Corinthians: 41,295 milhões



3 - Santos: 24,418 milhões



4 - Palmeiras: 23,462 milhões



5 - São Paulo: 22,875 milhões



6 - Vasco: 13,892 milhões



7 - Grêmio: 12,279 milhões



8 - Atlético-MG: 12,046 milhões



9 - Cruzeiro: 10,967 milhões



10 - Fluminense: 9,370 milhões