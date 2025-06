Roma oficializa Gian Piero Gasperini como novo treinador da equipe principal

A Roma anunciou nesta sexta-feira a contratação de Gian Piero Gasperini para assumir o comando da equipe principal. O profissional de 67 anos chega para substituir o aposentado Claudio Ranieri e assinou contrato até junho de 2028 após comandar a Atalanta por nove temporadas.

Gasperini deixou o ex-clube no sábado após cumprir um trabalho marcante na equipe de Bérgamo, onde venceu a Liga Europa, foi finalista da Copa da Itália (perdeu a decisão para a Juventus) e alcançou ainda as quartas de final da Champions League.

O treinador, que já está na capital italiana há alguns dias, definiu as bases contratuais e, segundo o jornal italiano Gazzeta dello Sport vai receber um salário anual de cinco milhões de euros, algo em torno de R$ 31,8 milhões.

Em seu site, a equipe grená tornou oficial a vinda do novo comandante. "A AS Roma tem o prazer de anunciar que Gian Piero Gasperini é o novo Diretor Técnico da Equipe Principal. A carreira de Gasperini até agora tem sido caracterizada por táticas inovadoras, ética de trabalho e uma extraordinária capacidade de desenvolver jogadores", diz parte do texto da postagem que finaliza a mensagem com um "Bem-vindo Mister!"

Em seu pronunciamento, ele colocou a Roma como um desafio em sua carreira e disse estar pronto para assumir a função e cumprir a expectativa de fazer um grande trabalho pelo novo clube.

"Escolhi a Roma porque eu preciso de desafios importantes. É um ambiente apaixonante. Isso me deu grande entusiasmo. Uma grande adrenalina que eu precisava para fazer algo de bom. A Roma tem uma grande paixão por trás dela", afirmou o novo treinador.

A principal missão do novo técnico é fazer a equipe italiana voltar a brigar por títulos. Na temporada atual, que teve o Napoli como campeão e a Inter de Milão no segundo posto, a Roma encerrou a sua participação na quinta colocação, com 69 pontos. A Atalanta, então equipe de Gasperini, terminou a competição em terceiro lugar.