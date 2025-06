Róger Guedes justifica saída conturbada do Corinthians e revela sondagens de clubes brasileiros

"Se eu pudesse escolher, não teria sido naquele momento, teria esperado conquistar a Copa do Brasil daquele ano. Mas, infelizmente, era a última semana de janela, não dava, o jogo era no sábado, a janela fechava na quinta ou na sexta lá. A gente tentou ir só depois, mas não tinha esse acordo, não tinha como fazer. O pensamento que eu tenho é que, se eu tivesse ficado, teria ganhado o título, poderia ter ido para a Seleção, mas minhas negociações sempre foram muito rápidas", declarou em entrevista ao GE.

Na época (2023), a torcida corintiana ficou frustrada com a maneira da saída de Guedes, uma vez que deixou a equipe pouco antes do confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil, na qual o Timão foi eliminado pelo São Paulo. Ele vivia bom momento no Corinthians, mas dizia estar vivendo "um sonho" por ir jogar no futebol catari.

O Alvinegro, mesmo assim, tentou de tudo para não perder o artilheiro da equipe. Duilio Monteiro Alves, o então presidente do clube paulista, ofereceu uma extensão do vínculo com um reajuste que faria Róger ter um dos maiores salários do continente e se propôs a comprar os 60% dos direitos econômicos que pertenciam ao jogador. No entanto, ele recusou as condições.