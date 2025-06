Rival do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, Al-Ahly anuncia contratação de atacante egípcio

O Al-Ahly anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante egípcio Ahmed Sayed Zizo. Esse é o segundo reforço do time egípcio, que é rival do Palmeiras na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Antes disso, o time do Egito já havia anunciado o atacante Trézéguet, de 30 anos. A janela de transferências especial fica aberta até o dia 10 de junho, prazo que os times têm para oficializar os reforços para a disputa do torneio internacional que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

O Palmeiras, por sua vez, ainda não anunciou nenhum reforço nesta janela excepcional.

Ahmed Sayed Zizo, is officially a RED ?? pic.twitter.com/zOUhFN9iSX ? Al Ahly SC ?? (@AlAhlyEnglish) June 6, 2025

Zizo tem 29 anos e disputou a última temporada pelo Zamalek, também do Egito, time que defendia desde a temporada de 2020. Na última temporada, disputou 32 jogos, marcou oito gols e deu nove assistências.

Al-Ahly e Palmeiras se enfrentam na segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola no dia 19 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes disso, o Verdão estreia contra o Porto (POR), enquanto o time egípcio disputa a primeira rodada contra o Inter Miami, no dia 14.

Antes da estreia no Mundial, o Al-Ahly disputa um amistoso, neste domingo, contra o Pachuca, do México, nos Estados Unidos.