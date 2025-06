Red Bull Bragantino x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulistão sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola às 15h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Onde Assistir?

O confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino terá transmissão do canal do Paulistão no YouTube.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras é líder do Grupo 2 do Estadual, com 15 pontos. As Crias da Academia venceram as cinco partidas que disputaram até aqui. Na última rodada do Paulista Sub-20, o Alviverde venceu o Flamengo por 2 a 1, na Arena Barueri.

O Red Bull Bragantino ocupa a terceira posição na chave, com 23 pontos. No último compromisso, venceu o Vasco por 3 a 1, em Nova Iguaçu.

Palmeiras e Bragantino estão no Grupo 2, ao lado de Água Santa, Araçatuba, Botafogo-SP, Corinthians, Ituano, Jabaquara, Portuguesa, Referência, Rio Claro, Santo André, São Bento, Sertãozinho, União São João e União Suzano.

Regulamento

Na primeira fase, os 48 clubes são divididos em três grupos com 16 equipes cada. Os times se enfrentam em turno único dentro de suas chaves, e os dez primeiros colocados de cada grupo, além dos dois melhores 11º colocados, avançam para a segunda fase, que será disputada em mata-mata.