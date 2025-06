Recuperado de lesão no Palmeiras, Felipe Anderson pode rever Porto no Mundial

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 15 de junho, contra o Porto, a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O duelo marca o reencontro do meia-atacante Felipe Anderson com o clube português.

O camisa 7 do Verdão se recuperou de um edema na coxa direita e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a disputa do Mundial.

Felipe Anderson sofreu com problemas físicos no início desta temporada, com lesão na coxa esquerda e pubalgia. Ele chegou a ser desfalque por pouco mais de um mês. Quando voltou a ficar à disposição de Abel, apresentou bom desempenho e ganhou vaga entre os titulares.

Na atual temporada, o meia-atacante disputou 19 jogos, sendo 11 como titular, e contribuiu com uma assistência.

Carreira no Porto

Emprestado pelo West Ham, Felipe Anderson teve uma passagem apagada no Porto. Em seu período lá, sofreu com lesões e falta de sequência. Ele fez apenas dez jogos, com uma assistência.

No ano seguinte, voltou à equipe inglesa e foi rapidamente negociado com a Lazio, clube de onde o Verdão o comprou.

A delegação palmeirense chega aos Estados Unidos já no início da próxima semana. Além da equipe portuguesa, o Verdão enfrenta o Al-Ahly e o Inter Miami na fase de grupos.