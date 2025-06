Raphael Veiga supera marca de 350 jogos pelo Palmeiras e celebra: "Feliz por viver aqui"

O meio-campista Raphael Veiga superou a marca de 350 jogos pelo Palmeiras. Titular na derrota por 2 a 1 diante do Cruzeiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, chegou ao jogo de número 351 pelo Verdão. Às vésperas da Copa do Mundo de Clubes, o camisa 23 celebrou a marca.

"Nunca imaginei estar vivendo tudo isso, meu sonho sempre foi jogar um jogo com a camisa do Palmeiras. Então, esses 350 jogos representam muito para mim, é uma alegria muito grande saber que eu consegui chegar ao time do meu coração e jogar, ser campeão e ajudar. Que venham mais vários jogos ainda, mais títulos, porque realmente eu sou muito feliz por viver aqui", disse.

Além das 351 partidas, o meio-campista ainda tem 105 gols e 53 assistências. Raphael Veiga chegou ao Palmeiras em 2017 e naquele ano disputou 22 jogos. Contudo, sem conquistar espaço na equipe, imediatamente, foi emprestado para o Athletico-PR e retornou ao Verdão em 2019. A partir do ano seguinte firmou-se como uma das principais peça da equipe.

Nesse período, ele conquistou 11 títulos pelo Palmeiras: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O jogador de 29 anos, ainda, é o atleta do Palmeiras com mais gols em finais na história. Ele balançou a rede 12 vezes em 22 confrontos decisivos. São dois na Supercopa do Brasil 2021, um na Libertadores 2021, um no Mundial de Clubes 2021, um na Recopa Sul-Americana 2021, um na Recopa Sul-Americana 2022, um na ida e dois na volta do Paulista 2022, dois na Supercopa do Brasil 2023 e um no Paulista 2024.

O Palmeiras tem, nesta temporada, um elenco recheado de opções. Com isso, Raphael Veiga, que vinha sendo peça praticamente obrigatória de Abel Ferreira, perdeu um pouco de espaço, mas busca recuperá-lo para as decisões no Mundial. Neste ano, ele tem 26 jogos (seis como titular, três gols e seis assistências.

A delegação palmeirense se prepara para disputar a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos e viaja à sede da competição na próxima segunda-feira. A estreia do Palmeiras no torneio será contra o Porto, no próximo sábado, dia 15 de junho, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.