R$ 6.000 por dia e boa relação: segurança conta como foi trabalhar para CR7

Hichman Bukhari, profissional de segurança privada, relatou em entrevista à emissora espanhola Telecinco, como foi trabalhar com Cristiano Ronaldo, de quem ele foi segurança pessoal.

O que aconteceu

CR7 não era um cliente de alto risco, de acordo com Bukhari. O segurança explicou as ameaças mais comuns a celebridades como o craque português são aos bens ou à privacidade e não à vida, como acontece com chefes de estado, por exemplo.

Bukhari revelou quanto recebia para trabalhar com Cristiano Ronaldo. O profissional contou que faturava 850 libras por dia (aproximadamente R$ 6.400 na cotação atual).

O profissional ainda disse que tinha uma boa relação com Cristiano Ronaldo. Para Bukhari, CR7 foi o melhor chefe que já teve.