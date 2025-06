Quem é o padre que viralizou nas redes jogando vôlei de batina

O padre Gean Medeiros tem viralizado nas redes sociais com vídeos em que aparece jogando vôlei (em alto nível) de batina.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, o padre posta vídeos praticando vôlei com e sem batina. Sua conta já possui mais de 165 mil seguidores.

A paixão do padre por vôlei começou ainda na infância. Hoje, ele faz parte da equipe máster 35+ do São Paulo Futebol Clube.

Com 12 anos de idade, comecei nas categorias de base de Embu das Artes, depois alguns clubes em São Paulo, e estiquei até os 18 anos, e depois entrei no Seminário. O esporte foi uma das minhas primeiras escolas de formação. Por conta do Seminário dei uma parada, depois voltei de ordenado e vim parar na categoria máster Padre Gean, em reportagem da Rede Vida novembro de 2024

Gean Medeiros 'troca' a batina pelo uniforme com frequência e joga vôlei não só porque ama o esporte, mas também para manter a saúde em dia. Hoje, ele diz que recomenda atividades físicas para todos os religiosos.

Consegui baixar, sem medicação, colesterol, triglicérides, porque depois dos 40 anos essas enfermidades se apresentam, então com acompanhamento médico eu consegui baixar com o voleibol. A priori era esse o meu alvo, mas percebi que foi fundamental para minha saúde mental, para minha saúde emocional. Fiquei mais tranquilo, produzi endorfina, tem sido fantástico, super recomendo. E hoje eu me entendo assim: cabeça, corpo e espírito

Eu prego isso paras os meus paroquianos, recomendo não só o voleibol, mas também a musculação, a corrida de rua. O esporte veio com muita força nessa última década e entrou na igreja, veio para ficar. Então hoje temos muitos paroquianos, muitos religiosos praticando esportes

Mas nem sempre Gean Medeiros tem tempo de trocar a batina pelo uniforme. Nos vídeos que viralizaram, o padre —que soma 165 mil seguidores no Instagram— chama atenção pelos 'ataques divinos', de batina e tudo.