Qual setor o São Paulo deve priorizar na janela de transferências? Vote!

O elenco do São Paulo reduziu consideravelmente nesta temporada. Ao todo, 19 jogadores deixaram o clube que, por sua vez, acertou apenas quatro contratações.

Com a janela de transferências especial para o Mundial de Clubes, o São Paulo tem a oportunidade de reforçar o elenco e contratar novas peças para os setores do campo.

O setor que mais necessite de atenção talvez seja o ataque. Com a lesão de Calleri, fora até o final da temporada, André Silva e Ryan Francisco são os únicos centroavantes do elenco. Sabendo disso, o clube já se movimentou e está atrás da contratação de Carlos Vinícius, livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra.

Quinta-feira de atividades no CT da Barra Funda!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/2TLMU3QXU5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 5, 2025

Nas pontas, o técnico Luis Zubeldía não conta com muitas opções e tem promovido jovens recém-integrados da base ao time titular, como é o caso de Lucas Ferreira e Lucca, além de Henrique Carmo, há mais tempo no elenco.

Principais nomes do grupo são-paulino, Lucas Moura e Oscar tem lidado com lesões na temporada, e o setor de criação também aparenta clamar por alternativas. Os meias Matheus Alves e Rodriguinho, também de Cotia, aparecem como as opções.

Apesar do elenco enxuto, a diretoria do São Paulo resolveu o principal problema da equipe nos últimos anos: a lateral. Enzo Díaz e Wendell chegaram para atuar na esquerda, enquanto Cédric se firmou no lado direito. Patryck, Igor Vinícius e Maik completam o setor.

A chegada de novos jogadores poderá ser importante para o Tricolor, que segue vivo nas três competições que disputa.