Pugilista olímpico, Keno Marley se lesiona e adia estreia no boxe profissional

Programado para este sábado (7), em Orlando, na Flórida (EUA), o evento 'MVP Prospects 13 - Championship Edition' sofreu um desfalque importante. Escalado para realizar sua estreia no boxe profissional no show, Keno Marley se lesionou durante o camp de treinamentos. O pugilista olímpico brasileiro contundiu a cabeça e sequer viajou para os Estados Unidos, onde enfrentaria o 'atleta da casa' Sean Sparks. A informação foi dada em primeira mão pelo 'Blog do Daniel Fucs', do portal 'ge'.

O evento, que pertence a empresa fundada por Jake Paul, contará com transmissão inédita, ao vivo e gratuita no Brasil através do canal de Whindersson Nunes no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília). A expectativa do projeto é levar o boxe a milhões de fãs no país de forma acessível e inovadora. E o canal do comediante parece ideal para isso, visto que conta com cerca de 45 milhões de inscritos.

Cinturão brasileiro em jogo

Mesmo com o desfalque de última hora de Keno Marley, o Brasil segue em posição de destaque no 'MVP Prospects 13 - Championship Edition'. Isso porque na luta principal do show Bia Ferreira coloca seu cinturão em jogo contra a argentina Maria Ferreyra, em um duelo de invictas. Atual campeã mundial peso-leve (até 61,2 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF), a baiana quer se manter no topo do boxe profissional após construir uma carreira olímpica vitoriosa, com direito a duas medalhas - uma de prata e uma de bronze.

Currículo de Keno Marley

A primeira grande conquista de Keno Marley no boxe amador ocorreu em 2018, ao ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, se tornando o primeiro brasileiro a alcançar este feito. No ano seguinte, o pugilista baiano foi vice-campeão nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru - façanha repetida quatro anos depois, em Santiago, no Chile.

O boxeador tupiniquim também representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos, em Tóquio (JAP) e Paris (FRA), alcançando as quartas-de-final em ambas participações. Keno ainda conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Belgrado, na Sérvia, em 2021.

