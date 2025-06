Presidente do Palmeiras diz ser 'calmante' do torcedor e se vangloria: 'Leila, você é top'

Presidente do Palmeiras desde dezembro de 2021, Leila Pereira segue fazendo história e será a única mulher entre os 32 mandatários dos times que disputarão o Mundial de Clubes da Fifa, marcado para os Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho.

"Eu fico muito orgulhosa por isso, mas espero ver outras mulheres no futuro. Que esse meu exemplo inspire as mulheres a lutarem por seus lugares no futebol, porque nada vai cair do céu", disse Leila em entrevista recente à Fifa.

Dona de uma personalidade forte e um histórico multicampeão, Leila se destaca por suas entrevistas e frases impactantes, como na ocasião em que questionou se a torcida palmeirense estava mais calma após uma sequência de vitórias.

"Eu tenho certeza de que estão mais calmos! E podem ficar sempre calmos. Eu sou o calmante do nosso torcedor. Eu estou sempre calma. Sabe por que estou sempre calma? Você precisa fazer o melhor que puder. E eu me entrego, faço o melhor que posso. Então, se der certo, ótimo. Se não der, eu costumo dizer que nunca perco: porque se eu não ganho, eu aprendo", contou.

Primeira mulher a ocupar o comando no Palmeiras, Leila foi reeleita no ano passado para mais um mandato, até o final de 2027. Ela sabe bem como lidar com a pressão da função e costuma desfrutar e celebrar sozinha as vitórias.

"Se o time ganha, é sempre o elenco, o treinador. Se perde, é a presidente. Entendeu? Mas não tem problema, não. Quando ganha, eu festejo comigo mesma. Eu me olho no espelho e falo: 'Parabéns, Leila, você é top'. Sabe?", brincou.

No comando do Palmeiras, Leila tem mesmo o que comemorar. A mandatária é bicampeã do Campeonato Brasileiro, nos anos de 2022 e 2023, tricampeã do Paulistâo, em 2022, 2023 e 2024, da Recopa Sul-Americana 2022 e da Supercopa do Brasil 2023.