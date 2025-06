Portuguesa fecha patrocínio com a Wega até dezembro de 2026

A diretoria da Portuguesa anunciou um novo parceiro nesta sexta-feira. A Wega, empresa especializada em peças automotivas, estampará a sua marca nas omoplatas da camisa da equipe profissional que disputa a Série D do Brasileirão.

A parceria é válida até dezembro de 2026 e também garante a exibição do logo da patrocinadora no backdrop de entrevistas, inserções no telão do Canindé, presença no site oficial do clube, chancela de patrocinador oficial, duas placas no CT e ativações digitais nas redes sociais lusitanas.

"A Wega é uma empresa consolidada, referência na sua área de atuação, e esse acordo reforça o processo de valorização da marca que estamos implantando na Portuguesa. É um prazer tê-los em nosso time de parceiros", exaltou Fred Mourão, vice-presidente de marketing da Portuguesa SAF.

César Costa, diretor comercial e marketing da Wega, também comemorou a parceria. "A Wega Motors tem a honra de apoiar o esporte, pois reconhece a sua capacidade única de transformar vidas, promover a saúde, estimular valores como disciplina, superação e trabalho em equipe, além de aproximar pessoas e comunidades. Para nós, investir no esporte é investir no futuro. Acreditamos que, assim como a alta performance e a excelência movem o nosso dia a dia, o esporte inspira atletas e cidadãos a superarem desafios e alcançarem seus objetivos", declarou.

Portuguesa na Série D

Com 14 pontos em sete rodadas, a Portuguesa lidera o grupo A6 da Série D. O time volta a jogar no torneio neste sábado contra o Nova Iguaçu.