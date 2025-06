Paulinho participa de parte do treino, e Palmeiras segue preparação para a Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras seguiu na manhã desta sexta-feira a preparação para a Copa do Mundo de Clubes. A estreia do Verdão está marcada para acontecer no dia 15, contra o Porto-POR, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A novidade na atividade do dia foi o atacante Paulinho, que participou de parte do treino no gramado.

Recuperado de uma cirurgia na perna direita, o camisa 10 palmeirense ainda segue um trabalho individualizado de controle de carga para tentar chegar ao Mundial em seu melhor nível.

De um lado do campo, os jogadores aprimoraram jogadas combinadas em profundidade, cruzamentos e finalizações, enquanto, do outro, os atletas aperfeiçoaram enfrentamentos com ênfases em marcações, simulações de jogo e contra-ataques. Por fim, houve uma movimentação de nove contra nove sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

O treinador ainda segue com os desfalques dos convocados Gustavo Gómez (Paraguai), Benedetti (Brasil sub-20), o lateral esquerdo Piquerez (Uruguai), os meias Richard Ríos (Colômbia) e Emiliano Martínez (Uruguai), os atacantes Facundo Torres (Uruguai), Estêvão (Brasil) e Luighi (Brasil sub-20).

A delegação palmeirense chega aos Estados Unidos já no início da próxima semana. O Palmeiras terá como sede a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, e irá realizar seus treinamentos durante a primeira fase nas instalações da Universidade da Carolina do Norte.

Além de Porto, o Verdão enfrenta o Al-Ahly (EGI) e o Inter Miami (EUA) na fase de grupos.