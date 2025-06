Palmeiras reencontra dois rostos conhecidos contra o Porto; veja quem são

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 15 de junho, contra o Porto, a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O confronto reserva um componente especial: dois jogadores que hoje vestem a camisa do clube português já enfrentaram o Verdão em suas carreiras.

O primeiro deles é o atacante Pêpê, revelado nas categorias de base do Grêmio. Ele fez o gol da vitória da equipe gaúcha sobre o Palmeiras por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2019, jogo esse que decretou o título do Flamengo daquela temporada. No total, ele possui oito jogos contra a equipe alviverde.

O outro nome é o zagueiro Otávio, revelado pelo Flamengo. Ele foi relacionado pela primeira vez no profissional para compor o elenco na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2020, devido ao surto de COVID-19 que atingiu o time nas vésperas da partida. O empate por 1 a 1 foi a única partida do jogador pelo profissional do Rubro-Negro.

#DiaDeTreino e agora o foco é na #FIFACWC! ? Leia em nosso site oficial como foram os trabalhos de hoje na Academia de Futebol! ? https://t.co/CEWU7zZWOv pic.twitter.com/t2uZUSDtTp ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 5, 2025

Palmeiras contra times de Portugal

A equipe alviverde possui apenas três jogos contra equipes portuguesas em sua história, todos contra o Benfica. O primeiro embate aconteceu em 29 de junho de 1955, no Pacaembu, pela Taça Charles Miller, antiga competição organizada pela Federação Paulista de Futebol. O jogo terminou com vitória dos portugueses por 2 a 1. Ney marcou o gol do Verdão.

Já o segundo duelo ocorreu no dia 25 de julho de 1957, novamente no Pacaembu. O Benfica venceu por 3 a 0, com três tentos de Águas. Já a última partida entre as duas equipes terminou empatada por 1 a 1, no dia 13 de janeiro de 1971, no Pacaembu. O gol da equipe paulista foi marcado por César Maluco, ídolo do clube.

A delegação palmeirense chega aos Estados Unidos já no início da próxima semana. Além da equipe portuguesa, o Verdão enfrenta o Al-Ahly e o Inter Miami na fase de grupos.