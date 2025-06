Palmeiras embala no Paulistão feminino com invencibilidade e renovação

Atual campeão do Paulistão Feminino, o Palmeiras segue firme na competição com 100% de aproveitamento. É um time renovado no elenco e no clube.

Força alviverde

As comandadas da técnica Camila Orlando foram campeãs ano passado diante de um Corinthians hegemônico, um grande feito, e este ano caminha a passos largos para o bi, com um trabalho consistente e sólido.

O Palmeiras era o único clube de São Paulo que ainda não tinha as categorias de base no feminino, e sofreu por ter ficado para trás em um momento de crescimento da modalidade.

No ano passado foi desenvolvido o Sub- 20 no Alviverde, que participou da Copinha feminina de 2024. A presidente Leila Pereira foi cobrada e passou a acompanhar mais as Palestrinas.

A partir daí, o Palmeiras, que jogava no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, passou a jogar em São Paulo, no Allianz Parque, em jogos decisivos, e algumas partidas na Arena Barueri. Esses são alguns dos fatores principais para o crescimento gradual do Palmeiras.

A comandante do time é Camila Orlando, que que vem fazendo um excelente trabalho à frente da comissão técnica. Há dois anos no clube, a treinadora chegou em novembro de 2023.

Natural de Brasília (DF), Camila foi atleta profissional entre 2005 e 2014. Graduada em Educação Física na Universidade de Brasília, também estudou na Licoln Memorial University (EUA).

Como atleta, também atuou na Liga Universitária dos Estados Unidos (NCAA) e possui as licenças C, B, A e PRO da CBF.

Camila iniciou seus passos como treinadora sendo a comandante da equipe feminina sub- 18 do Internacional, no Campeonato Brasileiro da categoria em 2019.

Depois foi para o Red Bull Bragantino, onde conquistou o Brasileiro Feminino da Série A2, em 2021. E no ano de 2024, já no Palmeiras, ganhou o Paulistão feminino.

As Palestrinas têm três vitórias em três jogos no Paulistão. No momento, o time ocupa a segunda colocação da tabela, com os mesmos pontos do Corinthians, mas ficando atrás pelo saldo de gols.

O Palmeiras volta a campo pelo Paulistão feminino, pela 4ª rodada, no dia 22, às 10h, contra o Red Bull Bragantino.