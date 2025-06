Palmeiras é premiado por transparência e boas práticas de governança

O Palmeiras recebeu nesta quinta-feira o Prêmio de Governança do Sport Insider, veículo voltado à cobertura de negócios no esporte, na Mercado Livre Arena Pacaembu. A premiação visa reconhecer clubes e federações pelas boas práticas de gestão no futebol e pelo amplo acesso a informações sobre a administração.

#DiaDeTreino e agora o foco é na #FIFACWC! ? Leia em nosso site oficial como foram os trabalhos de hoje na Academia de Futebol! ? https://t.co/CEWU7zZWOv pic.twitter.com/t2uZUSDtTp ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 5, 2025

"Este prêmio demonstra o compromisso da atual gestão com o profissionalismo e a transparência. Além das conquistas que alcançamos dentro de campo nos últimos anos, demos passos importantes em diferentes áreas, com o intuito de elevar o Palmeiras ao mais alto nível de governança corporativa dentro da indústria do futebol", disse a presidente Leila Pereira.

A pontuação teve valor de zero a dez para todas as agremiações e entidades analisadas pelo Sport Insider, baseado nas informações contábeis, financeiras e de governança disponibilizadas. O Palmeiras somou uma nota de 9.8 e venceu a premiação.

Palmeiras no Mundial

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e iniciou a preparação para a partida contra o Porto, válida pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O duelo acontece no dia 15, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey.

Além de Porto, o Verdão enfrenta o Al-Ahly, do Egito, e o anfitrião Inter Miami na fase de grupos.