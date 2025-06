Novorizontino vence Chapecoense e dorme na vice-liderança da Série B

Nesta sexta-feira, o Novorizontino venceu, em casa, a Chapecoense por 1 a 0, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Pablo Dyego marcou o único gol da partida.

Com o triunfo, o Novorizontino chegou aos 22 pontos e alcançou a segunda posição. Por sua vez, a Chapecoense permanece em sétimo lugar, com 16.

O Novorizontino volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Cuiabá, pela 12ª rodada da Série B. Já a Chapecoense enfrenta, em casa, a Ferroviária, no dia 16, às 19h, também pela Segunda Divisão.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, a Chapecoense foi superior na primeira etapa. Após início de jogo lento, os visitantes quase abriram o placar aos 30 minutos. Maílton recebeu passe de Marcinho e bateu forte no canto direito, mas o goleiro Léo Vieira fez a defesa. Aos 44, Giovanni Augusto lançou para Mailson, que cabeceou para fora.

No entanto, o Novorizontino voltou melhor no segundo tempo. Aos 11 minutos, Marlon tabelou com Bruno José, cruzou para Pablo Dyego, que bateu de primeira e abriu o placar.

Após o gol do Novorizontino, a Chapecoense pressionou, porém, não chegou ao empate devido a uma grande atuação de César e Patrick, dupla de zaga da equipe paulista. Os defensores foram extremamente importantes para que os donos da casa limitassem o ataque dos visitantes a apenas uma finalização durante a etapa complementar.