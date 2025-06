Novorizontino bate a Chapecoense e assume a vice-liderança da Série B

O Novorizontino conquistou a quarta vitória seguida e encostou de vez na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Em um dos jogos que movimentaram a 11ª rodada na noite desta sexta-feira, recebeu e venceu a Chapecoense, por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado, Pablo Dyego marcou o gol da vitória no começo da segunda etapa.

Com o resultado, o Novorizontino também chegou ao quinto jogo sem derrota e subiu para a segunda colocação com 22 pontos. A Chapecoense, apesar da derrota, segue na sétima colocação com 16 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada.

O primeiro tempo foi bem parelho e por isso, as chances reais de gol foram escassas. Aos 27 minutos, Pablo Dyego serviu Matheus Frizzo em profundidade, que chegou chutando rasteiro, mas parou em boa defesa do goleiro Léo Vieira, perdendo uma boa oportunidade para o Novorizontino.

Do outro lado, as melhores possibilidades da Chapecoense foram armadas dos pés do lateral Maílton. A melhor delas, aos 31, recebeu um lançamento longo e arriscou de fora da área. Mas, ligado no lance, o goleiro Airton fez defesa segura.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino retornou melhor e logo tirou o zero do placar. Aos nove minutos, depois de boa trama pelo lado direito do campo, Marlon cruzou rasteiro para Pablo Dyego. Ele bateu forte para o fundo da rede, sem chances para o goleiro adversário.

A partir daí, a intensidade da partida caiu bastante, com o Novorizontino passando a controlar a vitória e a Chapecoense tentando jogar na base do abafa. Apesar de ter tido mais posse de bola, o visitante sequer chegou a assustar.

Diferente da elite, a Série B do Brasileiro não irá parar durante o Mundial de Clubes. E, por isso, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada. No domingo (dia 15), o Novorizontino recebe o Cuiabá, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h. Já na segunda-feira (dia 16), a Chapecoense encara a Ferroviária, na Arena Condá, às 19h.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 CHAPECOENSE

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares (Igor Formiga), César Martins, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Matheus Frizzo (Willian Farias) e Marlon (Luís Oyama); Lucca (Pedro Balotelli), Pablo Dyego e Bruno José (Óscar Ruíz). Técnico: Umberto Louzer.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Eduardo Doma, Victor Caetano e João Paulo (Rubens); Mailton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias (Jimenez), Giovanni Augusto (Márcio Júnior) e Walter Clar; Marcinho (Kaíque Maciel) e Mailson (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Pablo Dyego, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Airton e Rodrigo Soares (Novorizontino); João Paulo (Chapecoense).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 18.080,00.

PÚBLICO - 1.379 total.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).