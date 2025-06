Mundial: árbitros usarão câmeras e substituições serão definidas em tablets

A Fifa anunciou algumas novidades que serão introduzidas na arbitragem durante a disputa do Super Mundial de Clubes, que começa no próximo dia 14.

Quais são as novidades?

Câmera nos árbitros. Os juízes das partidas utilizarão uma câmera corporal, e as imagens serão exibidas nas transmissões dos jogos. A tentativa é um teste para ver se a experiência dos espectadores fica melhor com o novo ângulo.

VAR ao vivo. As imagens mostradas ao árbitro pela cabine do VAR serão exibidas no telão do estádio no momento em que o juiz de uma partida for revisar um lance — a prática já vinha sendo utilizada em algumas competições.

Tablet para substituições. As comissões técnicas não usarão mais o tradicional papel para sinalizar uma substituição para o quarto árbitro. Agora, cada equipe receberá um tablet e, por lá, fará a solicitação de substituição, indicando quem vai entrar e quem vai sair.

IA presente. A Fifa utilizará algoritmos gerados por inteligência artificial para coletar dados durante as partidas do Mundial de Clubes.

Impedimento semiautomático. A prática, que já vem sendo utilizada em outras competições, se fará presente no Mundial de Clubes. Um chip na bola, câmeras devidamente posicionadas e a inteligência artificial ajudarão a arbitragem e o VAR a checar lances de impedimentos ajustados ao longo dos jogos.