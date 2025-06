'Neymar da Noruega' destrói Itália, que já ensaia drama por vaga na Copa

A Noruega não tomou conhecimento e atropelou a Itália por 3 a 0, hoje, em Oslo, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Antonio Nusa, o 'Neymar da Noruega', foi o nome do jogo. Ele anotou um gol e deu uma assistência. A joia norueguesa ganhou o apelido após dizer que se inspirava em Neymar e pelo seu estilo de jogo.

Sorloth e Haaland completaram o amasso norueguês. Cada um dos centroavantes marcou um gol no confronto.

A Noruega disparou na liderança do grupo. A seleção de Haaland e companhia chegou aos nove pontos, manteve o 100% de aproveitamento e vê o sonho da volta à Copa após 28 anos mais perto.

A Itália segue zerada, é a penúltima colocada do grupo e já ensaia drama. Apesar de ter dois jogos a menos, os italianos têm situação complicada: estão a nove da Noruega, que lidera a chave — apenas o primeiro colocado vai direto à Copa, enquanto o segundo vai para a repescagem. Israel é a seleção vice-líder, com seis.

As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, às 15h45 (de Brasília). A Itália recebe a Moldávia, e a Noruega visita a Estônia. Ambos os jogos valem pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Como foi o jogo

A Noruega foi a campo com: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Thorsby e Odegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. A Itália teve como titulares: Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola e Bastoni; Zappacosta, Rovella, Barella, Tonali e Udogie; Raspadori e Retegui.

A Noruega saiu na frente aos 13 minutos de jogo. A Itália tinha o controle da bola, mas os donos da casa assustavam nas jogadas com Nusa. Foi justamente ele que arrancou pela esquerda e serviu Sorloth. O centroavante colocou o corpo à frente de Bastoni e tocou na saída de Donnarumma para abrir o placar.

Nusa marcou um golaço e ampliou para a Noruega. O primeiro gol norueguês fez a Itália subir as linhas e pressionar — pior para ela. Nusa aproveitou os espaços anotou um golaço aos 34 do primeiro tempo. A joia recebeu bola ajeitada de Sorloth pela esquerda, levou para o meio, deixou dois rivais para trás e bateu firme, de longe, para vencer Donnarumma.

Nusa comemora gol marcado pela Noruega contra a Itália nas Eliminatórias Imagem: LISE ASERUD/AFP

O amasso norueguês no primeiro tempo foi consolidado com Haaland. Aos 42, Odegaard encontrou o centroavante nas costas da defesa. Cara a cara com Donnarumma, ele foi frio, driblou o goleiro e só empurrou para as redes.

O quarto gol norueguês ficou muito perto. A Itália sentiu o golpe do terceiro gol e voltou mal para a etapa final, apesar de ter mais a bola. Quem quase marcou foi a Noruega. Em cobrança de falta ensaiada, Berge soltou o pé da entrada da área, e a bola explodiu na trave.

O marasmo tomou conta da partida nos minutos finais. Rendida, a Itália pouco criou e praticamente não assustou o goleiro Nyland, exceto por um cabeceio de Lucca nos acréscimos. Do outro lado, a Noruega se satisfez com o resultado e não apertou mais.