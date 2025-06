Noruega atropela Itália no primeiro tempo e vence pelas Eliminatórias Europeias para a Copa

Com um verdadeiro show em casa, a Noruega venceu a Itália por 3 a 0 nesta sexta-feira, pela terceira rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os gols do jogo foram marcados por Alexander Sorloth, Antonio Nusa e Erling Haaland, craque do Manchester City.

Com a vitória, a Noruega assumiu a liderança isolada da chave com 100% de aproveitamento: três jogos e três vitórias. A Itália fez sua primeira partida nesta edição das Eliminatórias.

A Noruega volta a campo pela competição nesta segunda-feira, quando visita a Estônia, às 15h45 (de Brasília). Por sua vez, a Itália recebe a Moldávia no mesmo dia e horário.

Os gols do jogo

A Noruega abriu o placar aos 14 minutos de jogo. Musa lançou Sorloth em profundidade. O atacante do Atlético de Madrid esperou o momento certo para finalizar, vencer Donnarumma e marcar o primeiro.

Depois, aos 34, Musa dominou o lançamento do goleiro Nyland e foi em direção ao gol. Após limpar dois marcadores, o camisa 20 chutou forte e marcou um golaço, o segundo da Noruega.

Ainda no primeiro tempo, Haaland fez o terceiro. A máquina do City driblou Donnarumma com muita categoria e fez o terceiro dos donos da casa.