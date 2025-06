Neymar fica na parte interna e não participa de treino tático do Santos

Nesta sexta-feira, o Santos realizou mais um treino no CT Rei Pelé. O técnico Cleber Xavier comandou uma atividade tática visando a partida contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar não foi a campo.

O meia-atacante ficou apenas na parte interna. Na última quinta-feira, ele já havia ficado de fora do treino com o restante do elenco pois foi liberado para renovar o seu visto americano no Rio de Janeiro.

Neymar não poderá jogar na Arena Castelão. Ele foi expulso na derrota para o Botafogo, no último domingo. Esse, inclusive, pode ter sido o último jogo do camisa 10, que tem contrato até o final de junho. A renovação ainda não está definida.

Depois de visitar o Fortaleza, o Santos ficará cerca de um mês sem entrar em campo, por conta do Mundial de Clubes da Fifa.

Em compensação, Cleber Xavier espera contar com o retorno de Yeferson Soteldo, que perdeu os últimos jogos por conta de uma lesão muscular. O meia-atacante viajou para defender a Venezuela na data Fifa, assim como Tomás Rincón. O zagueiro Luan Peres, por sua vez, é reforço certo após cumprir suspensão diante do Botafogo.

O elenco do Peixe volta aos treinos neste sábado. O duelo com o Fortaleza será apenas na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

O embate será um confronto direto contra a zona do rebaixamento. No momento, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, que está em 17º.