Newcastle supera Real e Barça e contrata promessa do futebol espanhol

O Newcastle acertou a contratação de Antonio Cordero, promessa de 18 anos que vinha sendo disputado por Real Madrid e Barcelona.

O que aconteceu

O atacante espanhol foi anunciado hoje pelo Newcastle. Ele chegará sem custos ao clube inglês no dia 1º de julho, após o término de seu contrato com o Málaga.

Antonio Cordero esteve na mira de gigantes da Europa, como Real Madrid e Barcelona, de acordo com o As. "Newcastle ultrapassa Barça e Madrid e conquista joia do Málaga", estampou a manchete do jornal espanhol.

Antonio é um talento empolgante. Estamos muito felizes em contratá-lo em meio ao interesse da Espanha e de toda a Europa Paul Mitchell, diretor esportivo do Newcastle

O ponta de 18 anos assinou contrato de cinco anos com o time inglês. Porém, ele não começará jogando com a camisa dos Magpies, já que, segundo o As, será emprestado a um clube holandês nesta primeira temporada.

Antonio Cordero ganhou destaque ao fazer o gol que garantiu o acesso do Málaga à segunda divisão do Espanhol na temporada retrasada. Ele marcou nos acréscimos e levou a torcida à loucura.

Jogador da seleção espanhola sub-19, Cordero fez 40 jogos pelo Málaga em 2024/25 e marcou seis gols e deu seis assistências. Apesar de ter virado herói pelo gol do acesso, ele revoltou alguns torcedores por não querer renovar o contrato.