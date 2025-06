Neto cutuca Vini Jr. e detona seleção de Ancelotti: 'que coisa horrível'

Neto não gostou nada da atuação da seleção brasileira e disparou críticas contra o time após o empate sem gols com Equador, ontem, na estreia do técnico Carlo Ancelotti.

O que aconteceu

Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador da Band se mostrou desesperançoso em relação à possibilidade de ganhar o Mundial de 2026. Ele comparou os jogadores atuais com os do pentacampeonato e classificou a atuação de ontem como horrível.

Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrey, Martinelli e Matheus Cunha. Vocês têm ideia o que foi a última seleção que a gente ganhou título? Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. E ainda tem os babacas que falam do Rivaldo. Juro, não é só querer cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível Neto, em vídeo nas redes sociais

Neto também aproveitou para criticar o desempenho de Vinicius Júnior. Ele questionou a diferença de desempenho do atacante entre jogos do Real Madrid e da seleção e listou perguntas que gostaria de fazer ao jogador caso fosse repórter.

Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito, ganhou duas Champions, fez gols nas duas finais... Por que você é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta, qual esquema que falta? Quem está errado? O treinador, os jogadores ou você, que não consegue jogar na seleção brasileira?

O Brasil ficou no 0 a 0 com o Equador, na estreia de Carlo Ancelotti. A seleção agora volta a campo na terça-feira (10) para receber o Paraguai, na Neo Química Arena, já podendo garantir vaga para a Copa do Mundo.