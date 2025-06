Mundial de Clubes: veja o raio-x do grupo de Flamengo e Chelsea

O Mundial de Clubes está prestes a começar. A partida de abertura do novo torneio organizado pela Fifa acontece no dia 14 de junho, sábado, às 21 horas (de Brasília), quando Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami. Veja tudo o que você precisa saber sobre o grupo D da competição.

Flamengo

Classificado para o Mundial de Clubes por conta do título da Copa Libertadores em 2022, o Flamengo chega em alta para buscar o bicampeonato Mundial (1981).

A equipe do técnico Filipe Luís vem de oito jogos de invencibilidade na temporada e goleou o Fortaleza em seu último compromisso antes do Mundial de Clubes por 5 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, no Maracanã.

O Rubro-negro é o líder do Brasileirão com 24 pontos somados e também garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Botafogo-PB, com o placar de 5 a 2 no agregado.

Por outro lado, o Flamengo passou sufoco na fase de grupos da Copa Libertadores e garantiu vaga no mata-mata apenas na última rodada. A equipe passou na 2ª posição do grupo C, com 11 pontos.

O grande destaque do time carioca na temporada é o meia Giorgian De Arrascaeta, com 12 gols e seis assistências em 26 jogos disputados. O uruguaio ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com nove bolas na rede, e o líder em passes para gol, com quatro.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 16 de junho, segunda-feira, às 22 horas, diante do Espérance Tunis, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Chelsea

O Chelsea conquistou vaga na competição depois do título da Liga dos Campeões em 2021 e também busca seu segundo título Mundial (2021).

Sob o comando do treinador Enzo Maresca, o clube terminou o Campeonato Inglês na 4ª posição, com 69 pontos conquistados, e garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Foram 20 vitórias, nove empates e nove derrotas.

O Chelsea ainda foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Inglesa, diante do Newcastle, e caiu na quarta rodada da Copa da Inglaterra, para o Brighton.

A equipe também disputou a Liga Conferência. Com apenas uma derrota durante toda campanha, o Chelsea levantou o título inédito em sua história com uma goleada sobre o Betis por 4 a 1 na grande decisão.

Apesar de ficar quatro meses sem balançar as redes, de janeiro até maio, o meia Cole Palmer foi o artilheiro do Chelsea na temporada, com 15 gols e 11 assistências em 46 jogos.

O time londrino estreia no Mundial de Clubes também no dia 16 de junho, segunda-feira, às 16 horas, contra o Los Angeles FC, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Los Angeles FC

Representante do país anfitrião, o Los Angeles FC foi a última equipe a se classificar para o Mundial de Clubes. Depois da exclusão do Club León, o time norte-americana disputou a vaga no torneio contra o América, do México.

A partida aconteceu no último sábado, no BMO Stadium, e terminou com vitória do Los Angeles FC, de virada, por 2 a 1. Brian Rodríguez abriu o placar para o clube mexicano, mas Igor Jesus e Denis Bouanga, já na prorrogação, marcaram os gols da virada.

Na MLS, o Los Angeles FC ocupa a 6ª posição da Conferência Oeste, com 23 pontos. Foram seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas até o momento. A equipe norte-americana ainda foi eliminada nas quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, diante do Inter Miami, pelo placar agregado de 3 a 2.

O elenco do Los Angeles FC conta com dois franceses que fizeram sucesso no futebol europeu. O goleiro Hugo Lloris, ex-Tottenham, e o centroavante Olivier Giroud, ex-Arsenal e Chelsea. No entanto, o destaque da equipe na temporada é o gabonês Denis Bouanga, com 11 gols marcados e cinco assistências.

Espérance Tunis

Por fim, o Espérance Tunis completa do grupo D. O clube tunisiano garantiu presença no Mundial de Clubes através do ranking da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O Espérance terminou a temporada conquistando três títulos nacionais. No último domingo, a equipe venceu o Stade Tunisien por 1 a 0 na grande decisão da Copa da Tunísia e levantou seu 16º título na competição.

No Campeonato Tunisiano, o Espérance garantiu o bicampeonato consecutivo e seu 34º troféu na história do torneio. Foram 19 vitórias, nove empates e duas derrotas, em 30 jogos, com 66 pontos conquistados. Em fevereiro, o clube já tinha levantado a taça da Supercopa da Tunísia, após vencer o Stade Tunisien por 2 a 0.

Por outro lado, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões da CAF diante do Mamelodi Sundowns, pelo placar agregado de 1 a 0.

O grande destaque do Espérance na temporada foi o meia Youcef Belaili, com 18 gols e 16 assistência em 34 partidas. Além disso, o brasileiro Yan Sasse, ex-América-MG, Coritiba e Vasco, foi o artilheiro da equipe no Campeonato Tunisiano, com dez bolas na rede em 27 jogos.