Mercado: dupla sondada no Corinthians, proposta por Soteldo e alerta ao Fla

O mercado da bola voltou a ficar agitado diante da janela de transferências especial para o Super Mundial de Clubes, e mesmo quem não participará do torneio está se mexendo para reforçar os elencos.

Veja destaques

Igor Vinícius em atuação pelo São Paulo; lateral pode parar no Corinthians Imagem: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

Igor Vinícius no Corinthians? O lateral-direito Igor Vinícius deve deixar o São Paulo na janela de transferências deste meio de ano. Com contrato até o fim de 2025, o jogador não foi procurado pelo Tricolor para renovar e recebeu sondagens para sair. Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco iniciaram negociações para contratar o jogador de 28 anos. O primeiro da lista, por sua vez, foi quem mais avançou nas conversas e já trata de valores.

Zagueiro na mira. O Corinthians está negociando com o Novorizontino a contratação do zagueiro Patrick, informou Samir Carvalho. Ele tem 26 anos e foi revelado pela Portuguesa ainda em 2019. Em 2022, ele defendeu o ABC por empréstimo e, depois, voltou ao clube paulista. Patrick chegou ao Novorizontino em 2024 e tem 24 jogos na temporada.

Soteldo pode reeditar parceria com Renato Gaúcho, desta vez no Flu Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Soteldo de saída? O Fluminense fez uma proposta de compra ao Santos por Soteldo. A ideia é ter o venezuelano já no Super Mundial de Clubes. O Peixe acha difícil que o negócio saia — um dirigente santista disse ao UOL que "o Fluminense não deve chegar onde o Santos quer". Soteldo está com a seleção da Venezuela na data Fifa. O técnico Renato Gaúcho gostaria de reeditar a parceria do Grêmio.

Mais um gringo no Brasil? O Fortaleza encaminhou a contratação do meia chileno Diego Valdés, que pertence ao América-MEX. O clube mexicano aceitou a oferta do Leão do Pici, e resta apenas o 'ok' do jogador de 31 anos para o negócio ser selado. O contrato será de duas a três temporadas. Com passagens pela seleção chilena nos últimos anos, Valdés está na sua quarta temporada pelo América-MEX, onde soma 140 jogos, 38 gols e 31 assistências no período.

Gerson renovou com Fla, mas é monitorado pelo Zenit, da Rússia Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Alerta ao Flamengo. O Zenit, da Rússia, mantém interesse em Gerson. O capitão do Flamengo prorrogou seu contrato com o clube carioca recentemente — houve reajuste na remuneração. A multa rescisória é de 25 milhões de euros, e o departamento de futebol sabe que nada poderá fazer caso paguem tal valor e tenham acordo com o atleta. Titular da seleção brasileira na estreia de Carlo Ancelotti, Gerson fez 28 anos em maio. Ele já passou duas vezes pelo futebol europeu.

Fica ou sai? O São Paulo segue insistindo pela renovação do empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi por mais um ano com compra obrigatória, mas encontrou um novo empecilho pelo caminho. Ruan terá que passar por um procedimento cirúrgico devido a uma lesão no joelho, que vem se arrastando ao longo dos últimos meses, e o clube italiano espera que o jogador faça a recuperação nas dependências da equipe. São Paulo e Sassuolo ainda não chegaram a um acordo se o zagueiro será comprado agora ou se os italianos vão aceitar o novo empréstimo.

Novo atacante no Botafogo. O Botafogo acertou a contratação do atacante Arthur Cabral, do Benfica. As partes chegaram a um acordo agora no começo da noite. O Fogão pagará ao Benfica 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões), e os portugueses ficarão com 10% de mais valia.