Mattos tem fama de 'gastão', mas deve trazer poucos reforços no Santos

O novo executivo de futebol Alexandre Mattos não deve contratar muitos reforços no Santos.

O que aconteceu

Alexandre Mattos tem fama de "gastão", mas promete apenas novidades pontuais no Santos. A ideia é encaminhar algumas negociações já nos próximos dias.

O novo chefe do futebol do Peixe vê um bom elenco à disposição e quer três ou quatro novidades. Ele sabe que o orçamento santista é baixo.

O clube da Vila Belmiro procura um zagueiro, um lateral-direito e um volante como prioridades. Trazer um atacante de velocidade também é uma opção.

O Santos prioriza jogadores livres, emprestados ou compensações financeiras, seja por abatimento de dívida ou trocas. Não há muito dinheiro disponível para compra de direitos econômicos.

Mattos avaliou o elenco como muito forte, muito bom. Cabe ajustar bem, como a comissão técnica faz dentro de campo, a diretoria com o executivo de futebol fora dele. É equilibrar bem esse elenco. Há carências nítidas e pontuais. Queremos rapidamente fazer essas reposições.

Marcelo Teixeira, ao SporTV

Nas reuniões com o Santos, Mattos argumentou sobre saber trabalhar com diferentes perfis. Ele já agiu com muito dinheiro para contratar, assim como gosta de valorizar a atuação no América-MG de pouco dinheiro.

Alexandre Mattos também sabe que o Peixe precisa fazer ao menos uma venda. A intenção é negociar quem não é titular absoluto. O lateral-direito JP Chermont é o mais cotado.