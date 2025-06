Maratona do Rio: Adidas apresenta coleção com quatro tênis personalizados

Do UOL, em São Paulo

A Adidas apresentou sua coleção especial para a Maratona do Rio, maior evento de corrida de rua do Brasil que ocorre daqui a duas semanas.

A linha traz quatro modelos de tênis: Adizero Adios Pro 4, Adizero Drive RC, Ultraboost 5 e Supernova Rise 2. Todos eles têm tons em verde-limão e laranja, cores inspiradas nos primeiros raios de sol que surgem no Rio.

Os itens variam para cada perfil de corredor, dos profissionais aos que estão iniciando no mundo das corridas. O Adizero Adios Pro 4, por exemplo, traz o ápice de tecnologia e é ideal para quem quer bater recordes pessoais. O Adizero Drive RC, por outro lado, combina amortecimento leve e hastas de fibra de vidro, enquanto o Ultraboost 5 foca no conforto e retorno de energia. Por fim, o Supernova Rise 2 é uma alternativa versátil para o dia a dia e maximiza a estabilidade da passada.

Há também um corta-vento e um shorts desenvolvidos para a maratona, que ocorre entre os dias 18 a 22 de junho. As distâncias em uma única prova variam de 5 km a 42 km.