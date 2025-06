Leila garante Palmeiras competitivo e projeta Copa do Mundo de Clubes "bem sucedida"

A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, é a única mandatária mulher entre os 32 clubes participantes da Copa do Mundo de Clubes. No cargo desde 2021, Leila garantiu um clube competitivo para disputa do torneio. Ela não prometeu taça, mas projetou um torneio bem sucedido, o que para ela significa chegar o mais perto possível do título.

Leila Pereira esteve presente no evento na Sala de Troféus do Palmeiras no último mês no tour com a taça da Copa do Mundo de Clubes. Ela revelou o desejo de ter de volta o troféu, dessa vez de forma definitiva, nas dependências do clube.

"O troféu recentemente veio para a nossa sala de troféus, e eu espero que volte. Nós estamos muito preparados, nosso elenco é muito forte. Faremos uma festa muito bonita para nosso torcedor. Um Mundial 'bem-sucedido' para nós seria com a conquista do título, mas já será muito gratificante estar lá competindo", explicou a presidente alviverde", disse.

Duelo pra fechar a fase de grupos da #FIFACWC com chave de ouro! ? Garanta seu ingresso pro jogo com o Inter Miami-EUA! ? https://t.co/S2uO96BCPZ ? Assista todos os jogos grátis na App DAZN pic.twitter.com/fdyyCIXZKA ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 6, 2025

A janela de transferências especial para o Mundial está aberta desde o dia 2 de junho e fecha no dia 10, prazo final para inscrição dos jogadores para disputar a competição. A tendência, no momento, é a de que o Palmeiras não traga ninguém para o torneio e o dispute com o elenco que Abel já tem em mãos.

"A gente não pode prever a conquista do título, isso é impossível. Mas o que a gente pode garantir é ir lá para competir com toda nossa força e todo nosso empenho para chegar o mais perto possível do título. É isso que a gente pode garantir para o nosso torcedor. Vamos mostrar ao mundo o que já mostramos no Brasil: que lutamos até o fim", projetou.

Na primeira janela de transferências do ano, o Palmeiras contratou sete reforços. Os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meias Lucas Evangelista e Emiliano Martínez, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.

No início do ano, Leila foi bastante cobrada pela torcida para contratação de reforços e até mesmo pelos resultados da equipe, principalmente durante o Campeonato Paulista. Nessa situação, Leila acabou tendo um atrito com alguns torcedores ao publicar, mais de uma vez, o que depois gerou um meme, ao perguntar "Estão mais calmos?".

"Eu tenho certeza de que estão mais calmos! E podem ficar sempre calmos. Eu sou o calmante do nosso torcedor. Eu estou sempre calma. Sabe por que estou sempre calma? Você precisa fazer o melhor que puder. E eu me entrego, faço o melhor que posso. Então, se der certo, ótimo. Se não der, eu costumo dizer que nunca perco: porque se eu não ganho, eu aprendo", declarou.

"Se o time ganha, é sempre o elenco, o treinador. Se perde, é a presidente. Entendeu? Mas não tem problema, não. Quando ganha, eu festejo comigo mesma. Eu me olho no espelho e falo: 'Parabéns, Leila, você é top'", finalizou.

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clube sno dia 15 de jungo, quando enfrenta o Porto. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois disso, o clube ainda enfrenta o Al-Ahly (EGI) e o Inter Miami (EUA), na primeira fase.