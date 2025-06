LDU anuncia contratação de Tiago Nunes antes das oitavas da Libertadores contra o Botafogo

Nesta sexta-feira, a LDU anunciou a contratação do técnico Tiago Nunes, ex-Botafogo. Assim, caso se mantenha no cargo, o treinador enfrentará o clube carioca nas oitavas de final da Libertadores, marcada para agosto.

Nunes treinou o Fogão entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024. O técnico chegou a comandar o Botafogo no jogo de ida da segunda fase da Libertadores, contra o Aurora.

Tiago Nunes foi contratado pela LDU após a demissão do treinador Pablo Vitamina Sánchez. O profissional deixou o cargo em maio, quando o time equatoriano corria risco de ficar fora da zona de classificação às oitavas da Libertadores. A vitória sobre o Central Córdoba, por 3 a 0, na última rodada da fase de grupos da competição, foi sob o comando do interino Patricio Hurtado.

Ao longo da carreira, além do Botafogo, Tiago Nunes também já treinou Corinthians, Grêmio, Ceará e Sporting Cristal, do Peru.

O primeiro jogo da LDU contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores, está marcado para o dia 14 de agosto (quinta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já a volta será realizada no dia 21 do mesmo mês, também às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.