Kaio Pantaleão garante boa forma física e espera adaptação rápida no Botafogo

O Botafogo realizou nesta sexta-feira a apresentação do zagueiro Kaio Pantaleão. Vindo do Krasnodar, da Rússia, o brasileiro assinou com o Fogão até o final de 2028. O atleta de 29 anos relatou ter preferencia em atuar como zagueiro e espera uma adaptação rápida no clube.

"Tenho a preferência de jogar como zagueiro, mas estou à disposição para atuar onde o professor precisar. Espero que a adaptação seja rápida, o tempo varia para cada atleta, mas espero que seja o mais rápido possível. A gente sabe que o calendário daqui é diferente, mas chego bem, preparado e focado para jogar", disse.

Apesar de ter sido contratado apenas neste ano, Kaio foi procurado pelo Alvinegro em 2022 para uma transferência, que acabou por não acontecer. O defensor admitiu que acompanha a equipe desde a primeira procura dos cariocas e ainda confirmou que recebeu sondagens de outras equipes.

"Eu acompanho o Botafogo desde que surgiu a primeira procura. Mas sempre soube que iria vestir esta camisa no momento certo. Tive vontade de estar aqui nas conquistas do ano passado, mas estava cumprindo meu papel na Rússia e estou feliz", declarou.

"Recebi outras propostas, mas quis manter a do Botafogo por já estar com conversas em andamento há algum tempo", acrescentou.

Pantaleão terá que superar a concorrência na zaga do Fogão para assumir a titularidade da equipe. Com Jair, Barboza, Bastos e David Ricardo na posição, o novo jogador do Glorioso enfrenta uma grande disputa pela vaga no time.

"Fui muito bem recebido por todos aqui. Acredito que essa disputa entre os zagueiros é ótima, não só para mim, mas também para o grupo. Quanto mais disputa e vontade, melhor para o crescimento do Botafogo", concluiu.

Revelado pelas categorias de base da Ferroviária, Kaio Pantaleão também teve passagens pelo Athletico-PR e Santa Clara-POR. O zagueiro estava no Krasnodar desde julho de 2019. Ao todo, já disputou 118 partidas com o clube russo, marcou três gols, deu duas assistências e conquistou o primeiro título de Campeonato Russo da história do clube.

O novo zagueiro da equipe estará disponível para a estreia do Botafogo no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília), quando enfrenta o Seattle Sounders-EUA, no Lumen Field, em Seattle.