Jorginho chega ao RJ, leva placa de torcedor do Fla e tem van só para malas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Jorginho, enfim, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de hoje para assinar contrato com o Flamengo.

O que aconteceu

O volante apontou na saída do Salão Nobre do aeroporto do Galeão por volta das 6h40. Cercado por seguranças e funcionários do Flamengo, ele estava na companhia de sua esposa irlandesa Catherine — com quem casou na última segunda — e do filho do casal, Jax.

Jorginho fez questão de levar consigo a placa feita pelo "Chapolin Rubro-Negro", torcedor-símbolo do Fla. Ela continha a frase: "Jorginho e Catherine, sejam bem-vindos ao Mengão". Outro que marcou presença com cartaz foi o sósia do técnico Jorge Jesus.

O jogador chegou com tantas malas que foi preciso ter uma van somente para elas. A outra o levou junto com esposa e filho para o hotel onde ficará hospedado antes de definir sua residência na cidade.

O volante foi orientado pelo Flamengo a não dar entrevistas. Isso porque ele ainda precisa passar por exames médicos antes de assinar contrato por três anos com o clube.

Nas redes sociais, o Rubro-Negro utilizou enigma para anunciar a chegada do atleta. Na plataforma "X", o Fla postou diversos trechos de músicas onde as iniciais formavam a frase "Jorginho chegou".

E essa sequência de tweet do perfil do Flamengo? 👀🤯



A primeira letra de cada tweet formou a frase: "Jorginho chegou"



O ADM MANDOU MUITO!!!! pic.twitter.com/cOrDeacA4F -- Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) June 6, 2025

Jorginho abre mão de valor milionário para jogar Mundial

Jorginho fez questão de estar com o Flamengo já a partir da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Para isso, o jogador abriu mão de quase R$ 4 milhões que teria direito caso ficasse até o fim de seu contrato com o Arsenal, que iria até 30 de junho. O volante casou no início da semana e, logo em seguida, foi a Londres (ING) assinar a rescisão.

O Flamengo viaja para os Estados Unidos no próximo dia 12 e treinará em Atlantic City. A estreia no Grupo D será contra o Esperánce, da Tunísia, no dia 16, na Philadelphia. Já no dia 20 há o esperado duelo com o Chelsea, também na Philadelphia. O Rubro-Negro fecha a participação na primeira fase contra o Los Angeles FC, dos EUA, dia 24, em Orlando.