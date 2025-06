Jon Jones ignora Tom Aspinall e mira superluta contra Francis Ngannou

Um dos principais nomes do noticiário recente de MMA pelo imbróglio envolvendo a tão aguardada luta contra Tom Aspinall, Jon Jones surpreendeu ao mudar o foco e revelar interesse em um confronto com Francis Ngannou após reforçar clima de despedida. Em vez de responder às provocações do campeão interino dos pesos-pesados, o detentor do cinturão linear usou as redes sociais para mirar alto: uma superluta contra o ex-rei da categoria e atual estrela da PFL.

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), Jones exaltou o potencial do duelo, classificando-o como um verdadeiro "choque de campeões". Além disso, sugeriu que o encontro seria significativo o bastante para enriquecer seu legado, ao mesmo tempo em que alfinetou, de forma indireta, o rival britânico.

"Ouvi dizer que Francis Ngannou ainda está interessado... agora estamos falando sério. Isso sim é uma superluta de verdade. Um choque de campeões, não apenas hype. Ele foi campeão do UFC, eu defendi meu cinturão por mais de uma década. Dois reis que vieram por caminhos diferentes. Não é apenas uma lenda enfrentando alguém com a boca grande no momento, mas sim dois legados reais colidindo. Esse tipo de luta realmente adiciona algo especial à minha história. Pelo menos do meu ponto de vista", escreveu 'Bones'.

Desde a vitória sobre Stipe Miocic, em novembro de 2024, Jones tem deixado claro que só pretende voltar ao octógono por algo que realmente contribua para sua trajetória. Embora Aspinall seja o desafiante lógico no momento, o norte-americano demonstra pouco entusiasmo com essa opção - o que tem gerado críticas por parte do britânico, que chegou a afirmar que o veterano estaria "aposentado".

De volta?

Do outro lado, Francis Ngannou deixou o UFC em 2023 após divergências contratuais, mas segue em atividade na PFL, onde também atua como presidente da divisão africana da organização. Após uma incursão bem-sucedida no boxe e vitória dominante sobre o principal nome dos pesados na nova casa, o camaronês estaria disposto a retornar ao Ultimate - desde que o acordo seja comercialmente atrativo. A informação foi confirmada por seu treinador, Eric Nicksick em entrevista recente ao 'Home of Fight'.

Apesar de Dana White ter declarado anteriormente que as portas do Ultimate estavam fechadas para Ngannou, o apelo popular por esse confronto pode abrir portas até então fechadas. Tanto o camaronês quanto Bones têm hoje status suficiente para ditar seus próprios caminhos - e uma superluta entre eles, ainda que improvável sob as regras atuais do mercado, seria um evento à altura de seus legados.

