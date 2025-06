Textor janta com Lula em Paris e diz que Botafogo é o 2º time do presidente

John Textor, dono da SAF do Botafogo, publicou hoje uma foto abraçado com Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil e torcedor do Glorioso, segundo o empresário.

O que aconteceu

Lula e Textor se encontraram durante jantar em Paris promovido por Emanuel Macron, presidente da França. O evento teve o intuito de celebrar a aliança entre os países.

John Textor publicou uma série de fotos do evento, como o cardápio do jantar e uma apresentação musical. Em uma delas, Lula aparece vestindo uma camisa do Botafogo e a faixa de campeão da Libertadores 2024. Segundo o empresário norte-americano, o presidente brasileiro, corintiano declarado, se disse orgulhoso do Botafogo, o seu 'segundo time preferido'.

Honrado por ter estado presente como Presidente Macron e a République de France anfitriã do Brasil, presidente Inácio Lula Da Silva, celebrando a bela amizade entre França e Brasil, no Palácio do Eliseu. Música, cultura, política e esporte estavam todos em exposição

Música, cultura, política e esporte foram discutidos, e o presidente Lula fez questão de me dizer como está orgulhoso de seu 'segundo time preferido', o Botafogo. Ele parabenizou o PSG, claro, nosso adversário no Mundial de Clubes em breve, mas Lula fica bem melhor com o alvinegro carioca John Textor, no Instagram

Ontem foi o primeiro dia da visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França, que terminou com uma homenagem especial ao Brasil no principal cartão postal do país europeu. A Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada com as cores verde e amarela, numa referência à presença da delegação nacional no país.

O Botafogo de Textor se prepara para a disputa do Super Mundial de Clubes. O time carioca estreia no dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders (EUA), às 23h (de Brasília), e ainda encara PSG e Atlético de Madri na sequência da chave.