Jogadores da seleção culparam gramado pela quantidade de erros técnicos

Jogadores incomodados com o gramado e Carlo Ancelotti tranquilo: esses foram alguns dos bastidores do empate sem gols do Brasil contra o Equador na estreia do técnico italiano na seleção, contou o repórter Eder Traskini no De Primeira.

Os jogadores reclamaram muito internamente do gramado. Falaram que atrapalhou tanto na questão do passe, a gente viu muitos passes errados, acho que esse foi o principal defeito da seleção, da criação, mas também na condução de bola lá na frente.

Eles falaram que o gramado atrapalhou bastante e já estão comemorando que vão atuar no melhor gramado possivelmente do Brasil, na Neo Química Arena.

Essa questão do gramado é uma coisa que pela TV não deu pra notar tanto e também até lá de cima do estádio não deu pra notar, mas os jogadores sentiram bastante.

Eder Traskini

Segundo repórter do UOL, Ancelotti fez jus ao título de um de seus livros em sua estreia pela seleção.

Mesmo com a dificuldade de criação da equipe, ele se mostrou um comandante tranquilo.

O Ancelotti demonstrou uma serenidade muito grande na área técnica durante todo o jogo. Ele não teve gestos acintosos, reclamações muito fortes, praticamente não saiu da área técnica pelas laterais, pisou um pouquinho para frente da linha, mas só pisou dentro do gramado quando tentou falar com o Vini, que estava do outro lado.

Aquele título do livro dele -- 'Liderança tranquila' -- foi exatamente o que a gente viu, tanto na área técnica quanto o que a gente apurou de vestiário. Foi uma conversa bastante calma, bastante serena e que os jogadores estão tranquilos para chegar em São Paulo e conseguir jogar melhor e vencer.

Eder Traskini

O empate contra os equatorianos aconteceu no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, contra o Paraguai, podendo se classificar para a Copa do Mundo.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra