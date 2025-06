Ela viu no vôlei o 'único caminho' e se tornou a aposta de 1,94m da seleção

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Acionada pelo técnico José Roberto Guimarães para estar na quadra do Maracanãzinho durante a estreia do Brasil na Liga das Nações, contra a República Tcheca, e ontem contra os Estados Unidos, Jheovana Emanuele não esconde o encantamento com o que está vivendo.

Não é para menos. De infância humilde, a oposta teve de superar obstáculos presentes na realidade de parcela significativa da população brasileira para alcançar a convocação para o time nacional no começo do ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Ela, inclusive, vê na própria história o combustível para passos maiores.

Isso sempre me deu força para querer mais, para alcançar mais e para ajudar mais. Não sinto nem um pingo de vergonha do que já vivi e passei. Muito pelo contrário, isso me deu gana para querer estar aqui.

A atleta nasceu em Américo Brasiliense, interior de São Paulo, mas passou a infância em Santa Lúcia, município com cerca de 7 mil habitantes. A mãe, solo, catava recicláveis para sustentar a família — quando teve um problema com a Justiça e acabou sendo presa, Jheovana morou com os avós.

Espero que possa influenciar alguém de alguma forma, porque tem muitas meninas e meninos que passam pela mesma situação, ou muito pior, mas há um caminho ali para seguir, como o esporte.

Com 1,94m de altura, Jheovana já chamava a atenção pelo tamanho na juventude e foi apresentada ao vôlei. Aos 15 anos, tirou o primeiro documento de identidade para que pudesse embarcar para atuar nas categorias de base do União Recreativa Sacramento, em Minas Gerais. Lá, conheceu Gabriel Rodrigues, treinador que a formou e hoje é empresário dela.

Seguir carreira no vôlei se tornou mais que o Plano A de vida. "Eu acho que era o único caminho. Não tem ninguém da minha família que é do esporte, mas eu não tinha [outro caminho], não via um futuro para mim, não via uma faculdade, não via nada. Então, quando eu me encontrei no esporte, vi que dava para tentar fazer minha vida ali e me doei 100%".

A partir de então, Jheovana passou por clubes como Voleibol Nova Trento, AABB/Araxá e Lavras Vôlei. Em 2018, foi convocada para o Sul-Americano sub-20 e foi um dos destaques da vitoriosa campanha, entrando na seleção do campeonato.

No ano seguinte, chegou à base do Barueri, equipe de um projeto comandado por José Roberto Guimarães. "Eu já tive uma vivência com o Zé, na época do São Paulo-Barueri, então, é tranquilo [dia a dia na seleção]. Ele é a mesma pessoa, sempre trabalhando muito".

Foi pelo clube que ela alcançou o elenco profissional, e viveu, talvez, o momento mais dramático da carreira. No fim de 2021, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou um ano afastada das quadras.

Jheovana se recuperou e retornou em janeiro de 2023. Meses depois, quebrou o recorde de pontos na Superliga Feminina, com 41 pontos em duelo contra o Brasília — a marca anterior era dividida entre Tifanny e Tandara, com 39.

Eleita a revelação da Superliga 2024/2025, ela foi convocada para a Liga das Nações — a primeira vez na seleção adulta — e esteve na lista para os duelos contra República Tcheca e Estados Unidos. "Eu sempre exalto porque eu estou muito feliz, muito contente com a oportunidade. E espero aproveitar totalmente".

Sobre o ciclo até Los Angeles, Jheovana é sincera. "É muito importante [estar na primeira competição de 2025], mas tem muito trabalho, muita água para rolar. Tem muita coisa para evoluir, e pisando aqui fica mais nítido ainda o tanto de coisa que tenho de melhorar. Nunca achei que estou pronta, estou muito longe, tenho de trabalhar, mas é muito bom ter essa vivência, porque treinando nesse nível, você aprende muita coisa".

Com um sorriso no rosto, a oposta falou sobre as chances no torneio até aqui. "Quando entrei em quadra, senti muita coisa boa. Feliz também de poder estar em quadra um pouquinho. Foi surreal. É muito legal ouvir todo mundo cantando o hino junto, gritando".