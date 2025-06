Indisciplina? São Paulo é o time com mais amarelos e o 2º com mais pênaltis cometidos no Brasileiro

O São Paulo tem se mostrado um time indisciplinado no Campeonato Brasileiro. Prova disso é que o Tricolor Paulista foi quem mais recebeu cartões amarelos e o segundo que mais cometeu pênaltis.

De acordo com dados do Sofascore, o time de Luis Zubeldía recebeu, ao todo, 38 amarelos em 11 partidas disputadas na liga nacional. Além disso, a equipe também foi punida com um vermelho. Portanto, a média é de 3,45 cartões por jogo.

Enzo Díaz, Alisson, André Silva, Marcos Antônio, Rodriguinho e Matheus Alves são os jogadores que mais receberam cartões - todos com três amarelos. Calleri foi o responsável pela única expulsão do time no Brasileiro.

Já no ranking de penalidades concedidas, o Tricolor Paulista aparece na segunda colocação, com três pênaltis feitos, atrás apenas do Grêmio, que cometeu quatro.

O time são-paulino cometeu pênaltis na vitória contra o Santos e nas derrotas para Mirassol e Bahia. Em todas as ocasiões a equipe sofreu o gol.

O São Paulo tem a chance de melhorar a sua disciplina no próximo dia 12, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada do Brasileiro. A bola rola no Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).

O Tricolor ocupa a 13ª posição na tabela da liga nacional, com 12 pontos conquistados.