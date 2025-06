Igor Vinicius no Corinthians? Comentaristas criticam: 'É problema no SPFC'

O lateral direito Igor Vinícius não seria uma boa contratação do Corinthians, opinaram Samir Carvalho e Vitor Guedes, na Live do Corinthians. Os comentaristas avaliaram que o jogador não é dono da posição no São Paulo e também não chegaria com status de titular no clube alvinegro.

Sem espaço com Zubeldía no São Paulo, Igor Vinícius abriu negociações com quatro clubes brasileiros: Vasco, Fortaleza e Santos, além do Corinthians. O time do Parque São Jorge é o favorito no páreo.

Vitão: Interesse do Corinthians em Igor Vinicius é uma aberração

Ele é um problema no São Paulo. Quem gosta do Igor Vinícius, que é a minoria da minoria, diz que ele vai razoavelmente bem no apoio, mas não marca ninguém. [...] Se trouxer o Igor Vinícius, o Corinthians vai dobrar a aposta em um erro e não resolver o problema.

Uma coisa é trazer uma aposta e errar por um preço de aposta. Aí, dá certo Leandro Castán, Ralf, alguns não dão certo. É do jogo. Mas trazer alguém do São Paulo que não serve para o São Paulo? Por que vai servir para o Corinthians? Não faz nenhum sentido. Uma aberração.

Vitor Guedes

Samir Carvalho: Problema dobrado.

Um jornalista são-paulino amigo meu disse que o Igor Vinícius é veloz, fraco na marcação e o principal defeito é na tomada de decisões: quando é para cruzar, chuta; quando é para chutar, cruza; quando é para cruzar alto, cruza alto - e vice-versa. [...] A avaliação dele sobre o Igor Vinicius, para mim, vale para o Matheuzinho. Seria um problema dobrado.

Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.