'João Fonseca tem tudo para dominar o tênis na próxima década', diz Guga

Do UOL, em São Paulo

Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten vê o compatriota João Fonseca com potencial para "dominar o tênis". O jovem de 18 anos caiu na terceira rodada do Grand Slam francês.

O João Fonseca tem tudo para dominar o tênis masculino na próxima década. A nossa hora de voltar a sorrir está amadurecendo. Vai chegar o momento de erguer um troféu de Grand Slam novamente. Gustavo Kuerten, o Guga, à ESPN Brasil

Tudo do João é fantástico. A carreira dele, até então, é algo admirável e comparável com o início dos melhores da história do tênis.

Guga, porém, pediu para "cuidar e respeitar o tempo de evolução" de Fonseca: "Jogador profissional, 18 anos, está próximo do top-50 do mundo e ainda é uma criança. Um jovem que está crescendo e precisa de tempo para evoluir e aprender", afirmou.

João Fonseca volta às quadras no ATP 500 da Halle, na Alemanha, que conta com quadra de grama. O evento começa em 16 de junho, e o brasileiro está confirmado como um convidado (wild card).