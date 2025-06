Ídolo francês vê Mbappé frustrado com título do PSG: 'Coração dele está lá'

Campeão do mundo com a França em 1998, Marcel Desailly acredita que Mbappé tenha se frustrado com a conquista da Liga dos Campeões pelo PSG, seu ex-clube.

O que aconteceu

Marcel Desailly deu longa entrevista ao jornal espanhol Marca ainda antes da semifinal da Liga das Nações entre França e Espanha. Um dos assuntos foi Mbappé, que vestia a camisa do PSG até a temporada passada e viu, recentemente, seu ex-time vencer o inédito título da Champions League.

Acho que ele [Mbappé] ficou chateado [com o título do PSG]. É da natureza humana. É mais doloroso para ele porque o coração dele está no PSG. No ano passado, ele era um líder, mas eles se adaptaram sem ele

Acho que é muito doloroso para ele, mesmo que ele seja o artilheiro da Europa e tenha jogado bem pelo Real Madrid. Mas a natureza humana também lhe dirá que, mesmo que você não tenha vencido este ano, tudo bem. Você tentou e deu o seu melhor, e não foi o suficiente Desailly, ao Marca

Hoje no Real Madrid, Mbappé defendeu o PSG entre 2017 e 2024 e não conseguiu dar o tão sonhado título da Liga dos Campeões ao time de Paris. O mais perto que ele chegou foi o vice-campeonato, em 2019/20, após derrota de 1 a 0 para o Bayern de Munique, em final disputada no estádio da Luz, em Lisboa.

Nas redes sociais, Mbappé parabenizou o PSG após a conquista: "Finalmente, o grande dia chegou. A vitória e também o estilo de todo o clube. Parabéns, PSG".

Ex-zagueiro, Marcel Desailly tem duas Champions League no currículo. Ele conquistou o torneio pela primeira vez em 1992/93, pelo Olympique de Marselha. Na temporada seguinte, repetiu a dose já vestindo a camisa do Milan.