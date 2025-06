Fluminense negocia a contratação do atacante Soteldo, do Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O Fluminense negocia a contratação do atacante Yeferson Soteldo, do Santos.

O que aconteceu

O Fluminense fez uma proposta de compra ao Santos por Soteldo. A ideia é ter o venezuelano já no Super Mundial de Clubes.

O Peixe acha difícil que o negócio saia. Um dirigente santista disse ao UOL que "o Fluminense não deve chegar onde o Santos quer".

Soteldo está com a seleção da Venezuela na data Fifa. O técnico Renato Gaúcho gostaria de reeditar a parceria do Grêmio.

O Santos entende que Yeferson Soteldo é diferenciado tecnicamente, mas tem dúvidas sobre poder contar com ele. O baixinho sofre com sucessivas lesões musculares. Mesmo assim, a intenção não é se desfazer facilmente do atleta.

O interesse do Fluminense no Soteldo foi inicialmente publicado pelo "SOLOVENEX".