A delegação do Fluminense embarcou para os EUA na noite desta sexta-feira para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O torneio acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho. O Tricolor carioca está no Grupo F, com Borussia Dortmund, da Alemanha, Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.