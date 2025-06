Flamengo oficializa contratação de Jorginho, ex-Chelsea e Arsenal

Nesta sexta-feira, por meio de nota oficial, o Flamengo oficializou a contratação do meio-campista Jorginho. Com vasta experiência no futebol europeu, o jogador assinou com o Mengão até o final de 2028.

Formado nas categorias de base do Hellas Verona, clube que defendeu até a temporada 2013/14, Jorginho acumulou passagens por três grandes clubes da Europa. O primeiro deles foi o Napoli, onde atuou por cinco temporadas e ergueu duas taças: Copa da Itália e Supercopa da Itália.

Devido à grande performance apresentada, foi contratado junto ao Chelsea em 2018/19. Nos "blues", viveu a fase mais vitoriosa de sua carreira ao conquistar Liga dos Campeões, Liga Europa, Mundial de Clubes e Supercopa Europeia. Durante o período na equipe inglesa, inclusive, conquistou a Eurocopa pela seleção italiana, uma vez que possui cidadania.

Por fim, se juntou ao Arsenal na temporada 2022/23. Pelos "gunners", entretanto, não teve o mesmo sucesso. Isso porque, com o passar do tempo, perdeu espaço e se tornou reserva da equipe comandada pelo técnico espanhol Arteta.