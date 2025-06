Fim da linha! Kron Gracie é retirado do plantel de lutadores do UFC

A trajetória de Kron Gracie no UFC chegou ao fim de maneira discreta, mas definitiva. O faixa-preta de jiu-jitsu e herdeiro da icônica família Gracie foi oficialmente excluído do elenco da organização, seis meses após sua última apresentação no octógono. A informação inicial foi publicada pelo perfil 'FullContactMTWF' na rede social X (antigo Twitter) e, posteriormente, confirmada pelo site 'MMA Fighting'.

O brasileiro completou seu contrato com a companhia em dezembro de 2024, quando foi derrotado por nocaute técnico no terceiro round por Bryce Mitchell, no UFC 310, em Las Vegas. A derrota marcou o terceiro revés consecutivo na divisão dos pesos-penas (66 kg), encerrando um ciclo que começou cercado de expectativas, mas que não teve o desempenho almejado.

Filho de Rickson Gracie, Kron estreou no Ultimate em 2019 com uma finalização relâmpago sobre Alex Caceres, após uma passagem bem-sucedida pelo RIZIN, no Japão. Seu início promissor logo deu lugar a uma sequência de resultados negativos. Ainda naquele ano, perdeu por decisão para Cub Swanson em uma luta intensa, premiada como 'Luta da Noite'. Já seu retorno contra Charles Jourdain, depois de um hiato de mais de três anos, foi criticado pela atuação apagada. Contra Mitchell, após nova longa ausência, acabou superado de forma contundente.

Futuro incerto

Aos 36 anos, Kron ainda não anunciou quais serão seus próximos passos. Com o vínculo encerrado, está livre para assinar com outras promoções ou até mesmo cogitar um retorno às competições de jiu-jitsu - modalidade na qual construiu sua reputação antes de migrar para o MMA profissional.

